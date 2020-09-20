Мика Ньютон рассказала, как ей удалось побороть рак

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, рассказала о страшном диагнозе.

Артистка призналась, что год назад ей диагностировали рак яичников, говорится в "Светской жизни".

"Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом, говорила: "Нет, ты должна быть здоровой!". Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально. Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей", – рассказала звезда.

Ньютон также поделилась, какие были первые симптомы рака яичника.

"Сдувался живот! Сдувался, сдувался... Я на спорт, я на диету! У меня тогда все так прекрасно происходило, я снималась в рекламах", – делилась артистка.

Знаменитость добавила, что она проверяла диагноз в нескольких лабораториях.

"Это проблема молодых людей – работа, работа, работа! Тем более, мы только поженились, у нас была свадьба, все прекрасно и здесь со мной что-то не то. Операция за операцией, то одна, потом вторая, потом еще одна... Но мне действительно повезло, мой врач, она такая молодая, она заканчивала Гарвард и она сказала: "Мы не будем тебя травить, потому что ты хочешь быть мамой". 5 лет нужно, первые 3 – никогда не знаешь, вернется, не вернется. Но я считаю, что как себя настроишь, так и будет", – рассказала в интервью певица.

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