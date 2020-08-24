Михалок и DZIDZIO стали заслуженными артистами Украины

Президент Владимир Зеленский в День Независимости вручил государственные награды артистам и деятелям культуры. Звания "Заслуженный артист Украины" получил исполнитель Михаил Хома (DZIDZIO) и лидер групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto, белорус Сергей Михалок.

Об этом стало известно во время во время торжественной церемонии на Софийской площади в Киеве. Ролик момента награждения Михалок опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Спасибо тебе, ты молодец", – сказал Зеленский белорусскому певцу.

Отметим, звание заслуженного артиста Украины присваивается за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, постановок и кинофильмов, ставших достоянием культурно-художественного наследия Украины.

Также добавим, белорус Сергей Михалок в 2015 году получил право на постоянное проживание в Украине. Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционУкраинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости, официально открыв праздничные мероприятия в столице.ных событий в Украине негативно и враждебно воспринималась властями Беларуси и России, что помешало его карьере в родной стране.

Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживал Революцию Достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана. В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" находится в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости, официально открыв праздничные мероприятия в столице. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.

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