Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня смертельную аварию в центре Москвы, пытался покончить с собой.

К такому выводу пришли его родственники, которые увидели на шее артиста глубокую ссадину, напоминающую след от веревки, пишет Telegram-канал Mash.

Михаил Ефремов в зале суда Mash

По словам родственников Ефремова, они обнаружили артиста в его доме в бессознательном состоянии. Они вызвали бригаду психиатрической помощи, которая якобы подтвердила признаки суицида.

Следы от веревки на шее Ефремова Mash

Сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один. Чтобы разобраться в его состоянии, скорую вызывали три раза. Во время следствия с актером продолжат работать психиатры.

Пока близкие актера не комментируют инцидент.

Ефремов пытался совершить суицид Mash

Следы от веревки на шее Ефремова Mash

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