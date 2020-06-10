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10 июня • обновлено в 18:32
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста

7.5т
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Российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня смертельную аварию в центре Москвы, пытался покончить с собой.

К такому выводу пришли его родственники, которые увидели на шее артиста глубокую ссадину, напоминающую след от веревки, пишет Telegram-канал Mash.

Михаил Ефремов в зале суда

Михаил Ефремов в зале суда

Mash

По словам родственников Ефремова, они обнаружили артиста в его доме в бессознательном состоянии. Они вызвали бригаду психиатрической помощи, которая якобы подтвердила признаки суицида.

Следы от веревки на шее Ефремова

Следы от веревки на шее Ефремова

Mash

Сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один. Чтобы разобраться в его состоянии, скорую вызывали три раза. Во время следствия с актером продолжат работать психиатры.

Пока близкие актера не комментируют инцидент.

Ефремов пытался совершить суицид

Ефремов пытался совершить суицид

Mash

Следы от веревки на шее Ефремова

Следы от веревки на шее Ефремова

Mash

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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Автор
Ева Романова
Тема
VIP-ДТП
Персона
Михаил Ефремов
Теги
шоу-бизнес шоу ДТП Новости России
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