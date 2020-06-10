Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП и домашнего ареста

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший 8 июня смертельную аварию в центре Москвы, пытался покончить с собой.
К такому выводу пришли его родственники, которые увидели на шее артиста глубокую ссадину, напоминающую след от веревки, пишет Telegram-канал Mash.
Михаил Ефремов в зале суда
Mash
По словам родственников Ефремова, они обнаружили артиста в его доме в бессознательном состоянии. Они вызвали бригаду психиатрической помощи, которая якобы подтвердила признаки суицида.
Следы от веревки на шее Ефремова
Mash
Сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один. Чтобы разобраться в его состоянии, скорую вызывали три раза. Во время следствия с актером продолжат работать психиатры.
Пока близкие актера не комментируют инцидент.
Ефремов пытался совершить суицид
Mash
Следы от веревки на шее Ефремова
Mash
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
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