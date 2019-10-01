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1 октября • обновлено в 16:24
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"Меня там ждут": оскандаливший Винник странно высказался о Крыме

1.3т Читать материал на украинском

Певец Олег Винник, который оказался в базе "Миротворца", возмутился тем, что украинским артистам нельзя ездить в Крым после аннексии.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 1 октября. Видео опубликовано на YouTube.

"Все говорят, что Крым наш, но если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть. Но я не имею права туда поехать выступить. Это же Крым, где живут наши люди, они же не оккупанты. Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?" – высказался Винник.

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Олег Винник

Олег Винник

Скрин с видео

При этом он считает, что власти Украины должны продолжать борьбу за возвращение контроля над полуостровом.

"Конечно, Украина должна продолжать борьбу за Крым. Я украинец, я гражданин Украины и Крым мой. И любой человек, который живет в Украине, скажет так", – отметил Винник.

В комментариях разгромили артиста за его высказывания: "Блондинка-пацифист", "Мерзость", "Какой он тупой...это жесть", "Кто платит - тот его и танцует", — написали в комментариях.

"Меня там ждут": оскандаливший Винник странно высказался о Крыме
"Меня там ждут": оскандаливший Винник странно высказался о Крыме

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Темы
Российская военная угроза Аннексия Крыма
Персона
Олег Винник
Место
Украина
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Обоз" привел кучу не очень умных высказываний, среди которых не было ни одного, вообще ни одного (!!!) ответа на поставленный артистом вопрос. Вот так хитро "Обоз" опозорил всех критиков Винника.
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