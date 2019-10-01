"Меня там ждут": оскандаливший Винник странно высказался о Крыме

Певец Олег Винник, который оказался в базе "Миротворца", возмутился тем, что украинским артистам нельзя ездить в Крым после аннексии.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 1 октября. Видео опубликовано на YouTube.

"Все говорят, что Крым наш, но если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить? Меня там ждут, меня хотят там видеть. Но я не имею права туда поехать выступить. Это же Крым, где живут наши люди, они же не оккупанты. Почему мы покупаться имеем право туда поехать, а выступить не имеем право?" – высказался Винник.

Олег Винник Скрин с видео

При этом он считает, что власти Украины должны продолжать борьбу за возвращение контроля над полуостровом.

"Конечно, Украина должна продолжать борьбу за Крым. Я украинец, я гражданин Украины и Крым мой. И любой человек, который живет в Украине, скажет так", – отметил Винник.

В комментариях разгромили артиста за его высказывания: "Блондинка-пацифист", "Мерзость", "Какой он тупой...это жесть", "Кто платит - тот его и танцует", — написали в комментариях.

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