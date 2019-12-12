"Меня не нужно жалеть!" Новая жена Петросяна накинулась на СМИ

Татьяна Брухунова, у которой в декабре 2019 года якобы состоялась свадьба с комиком Евгением Петросяном, жестко заявила, что не является "довеском к артисту Евгению Петросяну".

Брухунова опубликовала в Instagram утром 12 декабря развернутый пост по поводу ажиотажа вокруг указанной свадьбы.

"Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему", - сообщила она в одном из пунктов своего заявления.

Женщина также подчеркивает, что в ее жизни ничего не изменилось, а СМИ она обвинила в распространении клеветы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская "Комсомольская правда" со ссылкой на источник 9 декабря сообщила о свадьбе Брухуновой и Петросяна.

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