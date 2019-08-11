Менингококковый сепсис: что известно о болезни, убившей Вербер

6 августа умерла известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер. Женщина скончалась от менингококкового сепсиса.

Распознать первые симптомы этого недуга достаточно сложно, но при этом он развивается очень стремительно. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об опасном заболевании.

РИА Новости

Бактерия менингококка может вызвать поражение ЦНС и привести к тяжелому бактериальному менингиту с большой вероятностью смертельного исхода. Головная боль является самым частым симптомом, который наблюдается почти у всех больных. Также нередко встречается отвердение затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку.

При менингококковом менингите болезнь начинается остро — с высокой температуры и озноба. Уже на 1-2 день появляются основные симптомы, а на теле может образоваться геморрагическая сыпь.

Менингококковый сепсис — самая тяжелая форма менингококковой инфекции. Она начинается остро — резко повышается температура, появляется головная боль, иногда рвота, у маленьких детей — судороги. В течение первых двух дней появляется сыпь по всему телу.

Сыпь локализуется в нижней части тела, а в центре пятен возникают некрозы и язвы. Иногда возможна гангрена пальцев кистей, стоп, ушных раковин.

Менингит лечится антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми средствами, в зависимости от возбудителя. Иногда для предотвращения осложнений от сильного воспаления используются стероидные средства

Как ранее писал OBOZREVATEL, все, кто контактировал с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер перед смертью, в настоящее время находятся в группе риска, так как менингококковый сепсис передается.

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