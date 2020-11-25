Супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл потеряла второго ребенка. Она перенесла выкидыш после переезда из Великобритании в США.

Герцогиня Сассекская рассказала, что почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему первенцу Арчи. Она сразу поняла, что случился выкидыш, пишет The New York Times.

Далее Маркл вместе с Гарри отправились в больницу, где врачи подтвердили неутешительный диагноз.

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", – откровенно поделилась Меган.

Она также добавила, что выкидыш стал для их семьи "невыносимым горем", с которым сталкиваются десятки женщин, но при этом боятся открыто говорить о своих чувствах.

"Потерять ребенка – значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто это обсуждает. Испытывая боль потери, мы с мужем узнали, что в больнице из 100 женщин от 10 до 20 пострадали от выкидыша. Тем не менее, несмотря на поразительную общность этой боли, разговоры на эту тему остаются табу, они постыдны", – подытожила Меган Маркл.

Напомним, первый ребенок Меган Маркл и принца Гарри появился на свет в мае 2019 года, спустя год после их свадьбы. Мальчика назвали Арчи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ распространили слухи о второй беременности Меган Маркл, а также о ее отъезде из США в Мексику из-за крупной ссоры с принцем Гарри. Сами герцоги Сассекские информацию никак не прокомментировали.