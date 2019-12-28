"МастерШеф-9": стало известно имя победителя кулинарного шоу

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф". Так, победителем 9 сезона стал 26-летний Сергей Денисов.

Вместе с ним за звание лучшего кулинара страны, а также за денежный приз (500 тыс.грн) и возможность попасть на обучение в кулинарную школу Le Cordon Bleu, боролись Лилия Сорокина и Руслан Лучков. Отметим, что во время суперфинала участники приготовили три лучших блюда своей жизни: закуску, основное и десерт.

Сергей Денисов Фото: instagram/masterchefstb

Руслан Лучков, Лилия Сорокина и Сергей Денисов Фото: stb.ua

В качестве основного блюда Сергей приготовил вырезку ягненка с пряными овощами, курагой и копченой мамалыгой с черешней. На закуску победитель подал кучмачи: куриные сердце и печень с крыжовником и пеной из айрана. На десерт Сергей сделал чурчхеллу — но не привычную нам, а в современной интерпретации.

Финал шоу "МастерШеф" Фото: instagram/masterchefstb

К слову, Сергей родом из Батуми, но считает Украину своей родиной. Парень работал менеджером в ресторане, был частным предпринимателем, но сердце всегда тянуло к кулинарии. "МастерШеф" для Сергея стал настоящей авантюрой. Перед ним был тяжелый выбор — новое прибыльное дело или же пойти на кастинг и потерять все.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница девятого сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Анастасия Погосова призналась в личной трагедии. Так, она потеряла любимого в автокатастрофе.

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