Главная Новости
24 февраля • обновлено в 13:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля

Читать материал на украинском

Украинская певица Maruv разозлила своих поклонников новым постом, в котором поздравила мужчин с 23 февраля.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует в прозрачном боди.

"Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины", – такой подписью сопроводила фотографию Maruv.

Maruv

Maruv

Instagram @maruvofficial

Новости
"Подумал, что проститутка": Maruv выдала правду о знакомстве с мужем

Впрочем, многих украинцев возмутило поздравление знаменитости. В комментариях пользователи интересовали у артистки, с каким праздником она поздравляет.

"В Украине такой праздник не празднуют!", "Ты из какой страны? Какой праздник?", "С каким праздником?", "Вот она – абсолютная беспринципность...", "Какое отношение этот праздник имеет к Украине?", – возмущались пользователи.

Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля
Maruv вызвала гнев в сети поздравлением на 23 февраля

Отметим, что в Украине День защитника празднуют 14 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Maruv удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
MARUV
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
41
4
Смешно
3
Интересно
5
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Молодец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, учи историю, может тогда не будешь выглядеть идиоткой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, она поздравила с днем обосрачки красной армии и с Днем признания советской рассеей независимости Украины в 1918 году. Это как раз произошло 23 февраля.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Про таких,как эта певичка говорят:"Από φωνή μουνί κι από μουνί φωνάρα..."Лучше и не скажешь!:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги