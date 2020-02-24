Украинская певица Maruv разозлила своих поклонников новым постом, в котором поздравила мужчин с 23 февраля.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует в прозрачном боди.

"Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины", – такой подписью сопроводила фотографию Maruv.

Maruv Instagram @maruvofficial

Впрочем, многих украинцев возмутило поздравление знаменитости. В комментариях пользователи интересовали у артистки, с каким праздником она поздравляет.

"В Украине такой праздник не празднуют!", "Ты из какой страны? Какой праздник?", "С каким праздником?", "Вот она – абсолютная беспринципность...", "Какое отношение этот праздник имеет к Украине?", – возмущались пользователи.

Отметим, что в Украине День защитника празднуют 14 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Maruv удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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