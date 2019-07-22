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MARUV уехала в Россию в день выборов в Украине

3.2т Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Так, артистка предпочла голосованию концерт в Новосибирске. Об этом говорят снимки, которые Корсун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Корсун

Анна Корсун

kp.ru

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MARUV уехала в Россию в день выборов в Украине

Концерт MARUV состоялся в одном из клубов Новосибирска.

MARUV уехала в Россию в день выборов в Украине
MARUV уехала в Россию в день выборов в Украине

Отметим, MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России. На этой почве даже разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине, куда она впоследствии не поехала.

Memories from #eurovision2019

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

После этого Корсун выступила на юбилее у российского продюсера Иосифа Пригожина. Позже она отправилась в Москву для участия в премии МузТВ-2019, где была представлена как одна из номинанток. В итоге певицу раскритиковали, что она ездит в страну-агрессор, пока гибнут украинцы.

Morning with @energyrussia

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Как писал OBOZREVATEL, на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

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Персона
MARUV
Место
Россия Новосибирск
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4
Комментарии
42
1
Смешно
2
Интересно
9
Печально
6
Трэш
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ай-яй-яй-яй-яй...
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1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кто мешает не гибнуть украинцам
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2
2
CARGO 100
CARGO 100
На выборах в Раду и без неё клоунов хватает ...
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2
0

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