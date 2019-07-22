MARUV уехала в Россию в день выборов в Украине

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Так, артистка предпочла голосованию концерт в Новосибирске. Об этом говорят снимки, которые Корсун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Корсун kp.ru

Концерт MARUV состоялся в одном из клубов Новосибирска.

Отметим, MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России. На этой почве даже разгорелся скандал в сети, когда она стала победительницей Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине, куда она впоследствии не поехала.

После этого Корсун выступила на юбилее у российского продюсера Иосифа Пригожина. Позже она отправилась в Москву для участия в премии МузТВ-2019, где была представлена как одна из номинанток. В итоге певицу раскритиковали, что она ездит в страну-агрессор, пока гибнут украинцы.

Как писал OBOZREVATEL, на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "всем пока", что в России вызвало ажиотаж.

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