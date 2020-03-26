Маркл опозорилась в сети и нарвалась на критику: что случилось

Меган Маркл разозлила сеть своим публичным обращением из-за пандемии коронавируса.

Так, на официальной странице в Instagram герцогиня Сассекская опубликовала новый пост, в котором призвала людей оставаться дома и поддержать работников здравоохранения.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Свое заявление Меган сопроводила фотографиями докторов, а также советами о важность мытья рук.

"Для всех нас лучший способ, которым мы можем поддержать медицинских работников, – это убедиться, что мы не делаем их работу еще более трудной, распространяя эту болезнь дальше", – говорится в сообщении.

Впрочем, пользователи раскритиковали пост Маркл: их разозлили дежурные фразы герцогини.

"Нам не нужно, чтобы вы это нам говорили. Если вы не можете сказать что-то полезное, то замолчите и наслаждайтесь своей "частной" жизнью за счет налогоплательщиков", "Планета слышит об этом уже неделю. Это еще одна попытка быть актуальными?", "Верите или нет, но мы все знаем, как нужно мыть руки", "Я раньше не слышал этой информации. Где я был?", "Мы не нуждаемся в ваших советах", – возмущались в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл решила не дожидаться официального выхода из королевской семьи, который должен состояться только 31 марта, и досрочно избавилась от королевского статуса.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!