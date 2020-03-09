Погибшая Марина Поплавская могла бы отметить 50: как звезда "Дизель Шоу" выглядела в молодости

Украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская 9 марта могла бы отметить свой 50-летний юбилей.

Как известно, артистка в возрасте 48 лет, в октябре 2018 года погибла в аварии под Киевом, возвращаясь вместе с командой "Дизель Шоу" с гастролей. В день рождения Марины Поплавской OBOZREVATEL предлагает вспомнить творческий путь актрисы и узнать, как друзья пытались предостеречь ее от гибели в аварии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Марина Поплавская ICTV

Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Она окончила филологический факультет Житомирского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "украинский язык и литература".

Марина Поплавская в молодости. На снимке ей 21 год karavan.ua

Поплавская проработала учителем украинского языка и литературы в Житомире более 20 лет. Также она вела местный драмкружок.

В 1993 году Марину Поплавскую пригласили в команду КВН "Девчонки из Житомира", а в 1997-м они выступили в премьер-лиге КВН.

После успешных выступлений артистку пригласили на российский канал НТВ поучаствовать в скетч-шоу "На троих".

В 2016 году Марина Поплавская стала яркой участницей юмористической передачи "Дизель Шоу", которая выходит на украинском канале ICTV.

"Дизель Шоу" ICTV

Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года около 5:55 утра в автокатастрофе в Киевской области.

Авария произошла возле села Милая, когда автобус с командой "Дизель Шоу" на скорости свыше 100 километров в час врезался в грузовик. Тогда пострадали также актеры Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.

Как известно, последний в феврале 2020 года поделился воспоминаниями о страшной аварии, в которой погибла Поплавская.

Егор Крутоголов "Апостроф"

Как признался Егор Крутоголов, он пытался спасти жизнь Марине и уговаривал ее пересесть с опасного места.

"Если мы все время валялись сзади, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась. Марина всегда сидела впереди. И я не раз подходил к ней и говорил, что это самое небезопасное место в автобусе: "Посмотри вперед – здесь сплошное стекло". На что Марина мне всегда говорила: "Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей сидеть". И что после такого скажешь? Ты же не думаешь в эти моменты о трагических последствиях", – рассказал Крутоголов на передаче "Звездный путь" на телеканале "Украина".

Марина Поплавская ICTV

Марина Поплавская Viva!

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