Легендарная солистка Roxette умерла: чем она болела

Солистка популярной шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни.

О причине смерти пока официально не сообщается, но известно, что артистка с 2002 года болела раком головного мозга. Подробнее – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мари Фредрикссон на фестивале в Нидерландах в 2011 году wikipedia.org

Мари Фредрикссон является единственной обладательницей пяти наград "Лучшая рок-певица Швеции". Она получила мировую славу как солистка легендарной группы Roxette. Также Мари принимала участие в записи сольных альбомов музыканта Пера Гессле и группы Gyllene Tider.

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в городе Эсше. Девочка была пятым, самым младшим ребенком в бедной семье. Ее родители тяжело работали, а Мари часто приходилось оставаться в одиночестве. Когда девочке исполнилось четыре, семья переехала в село Эстри-Юнгбю.

Вместе со своими сестрами и соседскими детьми Мари начала играть музыку и петь. Мать девочки часто просила Мари исполнить что-то перед гостями их дома, которые приходили в восторг от ее голоса.

Мари Фредрикссон на концерте в 1987 году wikipedia.org

В 17 лет Мари поступила в музыкальный колледж. "Я хочу быть певицей. Я певица!", – говорила она.

Примечательно, что мать Фредрикссон была против музыкальной карьеры дочери, она считала, что Мари должна получить образование и устроиться на серьезную работу, а музыка непременно приведет к наркотикам и провалу. Мари поддержали две ее сестры, Улла-Бритт и Тина, а также вокалист Gyllene Tider Пер Гессле, с которым она подружилась после выхода ее первой пластинки.

Сначала Мари исполняла бэк-вокальные партии в песнях группы Пера Gyllene Tider, но как-то Гессле предложил Мари основать дуэт, петь на английском и попробовать достичь успеха в Европе.

Известно, что в то время в Швеции было не принято петь на английском и эта затея могла обернуться провалом для успешно начавшейся карьеры Мари, но она все же решила пойти на риск: в 1986 году Фредрикссон объединилась с Пером Гессле в дуэте под названием Roxette. Как известно, название группы происходит от песни группы Dr. Feelgood.

В 1989 песня The Look принесла мировую славу Roxette.

За свою историю группа продала по всему миру около 75 миллионов экземпляров своих альбомов. Одна из самых известных песен группы – It Must Have Been Love, из фильма "Красотка" (1990).

В 2002 году Мари Фредрикссон сообщила, что у нее диагностировали опухоль головного мозга. В течение нескольких лет певица находилась на реабилитации, в 2005 году врачи официально сообщили, что она выздоровела.

В 2010 году Мари Фредрикссон снова начала выступать с Roxette и проводить мировые турне.

В 2011 году у певицы вновь был диагностирован рак мозга. Она не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits. Здоровье Мари серьезно ухудшилось в 2016 году, ей пришлось покинуть сцену.

Когда артистка проходила курс химиотерапии, она занималась рисованием. В галерее Doktor Glas в Кунгстрэдгордене были выставлены ее 24 рисунка древесным углем, а затем была выпущена одноименная книга с репродукциями картин.

Последние годы Мари Фредрикссон жила в районе Юршхольм в Стокгольме. Мари была замужем за Микаэлем Боиошем, с которым она познакомилась в 1991 году во время гастрольного тура Roxette в Австралии. У супругов двое детей – дочь Юсефин и сын Оскар.

"Эти 30 лет были фантастическими! Я не чувствую ничего, кроме радости и счастья, когда вспоминаю о мировых турне Roxette... Я особенно горжусь тем, что смогла вернуться на сцену в 2009 году после моей тяжелой болезни", – ранее заявляла солистка.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото с последнего концерта солистки Roxette Мари Фредрикссон. В последний раз артистка выступала в 2015 году в Лондоне.

