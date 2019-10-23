Малышеву экстренно госпитализировали в Москве: что с ней

Российская телеведущая Елена Малышева госпитализирована в больницу из-за гипертонического криза.

Об этом Малышева сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Малышева РИА

Давление ведущей поднялось до показателей 200 на 130. В результате пришлось вызывать врачей. По словам Малышевой, это был первый в ее жизни гипертонический криз.

Известно, что Малышеву госпитализировали в Боткинскую больницу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская телеведущая Елена Малышева попала под шквал критики после того, как опубликовала видео с эпилептическим приступом зрительницы во время съемок программы "Здоровье".

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