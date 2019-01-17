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''Маленький Путин'': приезд Собчак в Киев разозлил сеть

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Российская политик и журналистка Ксения Собчак внезапно посетила Киев 16 января перед выборами, которые состоятся в марте 2019 года в Украине.

Так, журналист Айдер Муждабаев возмутился этому факту, назвав ситуацию сюрреализмом. При чем он указал, что Собчак приехала по приглашению экс-нардепа Николая Мартыненко.

"Продолжаем тему "неожиданного" визита путинской Собчачки в Киев. Прилетела она "к нам" по приглашению бывшего депутата Мартыненко. Того самого. В VIP-зале аэропорта ее встречала его жена. Увидите в Киеве эту т**рь, крымнашистку, кремлевскую лядь, — гоните сс*ными тряпками. Везде, где появляется она, начинается ПЦ. Маленький Путин в Киеве. Перед выборами. Просто сюр", – возмутился он.

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''Маленький Путин'': приезд Собчак в Киев разозлил сеть
''Маленький Путин'': приезд Собчак в Киев разозлил сеть

В свою очередь, журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook указал на странность, ведь в украинскую столицу приехала не только она.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram

"Итак, в Киеве на данный момент засветились – Евгений Чичваркин, Марат Гельман, Андрей Васильев и сегодня вот приехала Ксения Собчак. Накануне выборов российским политтехнологам ужасно захотелось прогуляться по Подолу и посмотреть на Труханов остров. Интересно, к кому", – отметил он.

''Маленький Путин'': приезд Собчак в Киев разозлил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, общественность узнала о приезде Собчак в Киев из-за видео в ее Instagram, где отчетливо видна Европейская площадь, при чем журналистка сделала ошибку в написании названия украинской столицы.

Позже появилась информация, что Собчак приехала, чтобы взять интервью у шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Персоны
Ксения СобчакАркадий БабченкоАйдер Муждабаев
Место
УкраинаКиев
Тег
выборы в Украине
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Shelma Lelya
Shelma Lelya
Сволочь!.................................................... Просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!....................
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CARGO 100
CARGO 100
Не говори, Shelma Lelya, гоните её наhuй подальше от России ...
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