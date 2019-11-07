"Не пришел к жене, когда умирала": Малахов рассказал Собчак жуткую историю про Познера

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов рассказал жуткую историю про Владимира Познера. Так, он бросил свою жену, с которой прожил 40 лет и не пришел к ней на похороны, когда та умерла от рака.

Такими подробностями Андрей поделился в эфире программы "Осторожно, Собчак", которая выходит на YouTube. Отметим, что телеведущему нужно было выбрать между двумя коллегами по цеху: Владимиром Соловьевым и Владимиром Познером и сказать, кто из них профессиональней. Малахов не смог выделить второго претендента из-за того, что считает, что журналист — это и про человеческие качества тоже (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Журналист — это очень много личного, понимаешь? Когда Владимир Владимирович Познер бросил свою жену, с которой прожил 40 лет и когда она умирала от рака, а он даже не пришел к ней на похороны — я начал по другому смотреть телевизор. И вот для меня это очень большая, глобальная проблема. Мы говорим о профессионализме, а он не может идти отдельно от человеческих качеств. И для меня так будет всегда", — сказал Малахов.

Андрей Малахов

Кроме того, телеведущий поделился, что лично знал супругу Познера. Она даже худела специально для того, чтобы сохранить брак с Владимиром Владимировичем. Однако он этого не оценил.

Андрей Малахов и Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малахов впервые рассказал о конфликте с Максимом Галкиным. Их ссора началась еще несколько месяцев назад, когда издание, в котором Андрей является главным редактором, написало статью о том, что Пугачева и Галкин потратили свыше двух миллионов евро на покупку земли и строительство трехэтажного особняка на Кипре.

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