Макаревич благословил сына на брак? Загадочное фото

Сын певца Андрея Макаревича Иван опубликовал интересное фото.
Снимок появился в Инстаграме Ивана 27 декабря.
На фото Андрей Макаревич положил руки на головы Ивана и женщины рядом – оба предположительно стоят на коленях.
Женщина – это вице-президент по стратегическим направлениям компании American Express Донна Донато.
Снимок Иван Макаревич подписал итальянским словом Sisdadandi, что переводится как "Это исчезало".
Смотрите также на OBOZREVATEL интимное фото с Иваном Макаревичем, опубликованное недавно певицей Настасьей Самбурской. Ранее в СМИ публиковались слухи о романе Ивана Макаревича и Самбурской.
Сейчас Иван Макаревич профессионально занимается музыкой, кино и одеждой.
Ему 32 года.
Он неженат.
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