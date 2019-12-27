Макаревич благословил сына на брак? Загадочное фото

Сын певца Андрея Макаревича Иван опубликовал интересное фото.

Снимок появился в Инстаграме Ивана 27 декабря.

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На фото Андрей Макаревич положил руки на головы Ивана и женщины рядом – оба предположительно стоят на коленях.

Женщина – это вице-президент по стратегическим направлениям компании American Express Донна Донато.

Снимок Иван Макаревич подписал итальянским словом Sisdadandi, что переводится как "Это исчезало".

Смотрите также на OBOZREVATEL интимное фото с Иваном Макаревичем, опубликованное недавно певицей Настасьей Самбурской. Ранее в СМИ публиковались слухи о романе Ивана Макаревича и Самбурской.

Сейчас Иван Макаревич профессионально занимается музыкой, кино и одеждой.

Ему 32 года.

Он неженат.

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