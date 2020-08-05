Любовница расчлененного Картрайта рассказала правду об отношениях с рэпером

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России допросили любовницу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которого расчленила жена Марина Кохал.

Об этом сообщил MK.RU адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит. Так, 25-летняя девушка Надежда Романенко призналась, что у них с рэпером были длительные отношения, и они планировали остаться вместе.

В беседе с РЕН ТВ любовница рассказала, что познакомилась с Юшко в 2014 году, но тесно общаться начала в 2017 году, когда музыкант уже был женат. Вскоре жена рэпера узнала о другой девушке, найдя на одежде мужа женские волосы. Кохал сначала побрилась налысо, а потом перекрасилась в блондинку, чтобы не быть похожей на его пассию.

Любовница Картрайта Надежда Романенко MK.RU

По рассказам Романенко, Картрайт хотел развестись с женой, когда у нее начались нервные срывы. Однако когда об этом заходил разговор заходил, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.

Девушка последний раз виделась с Юшко в марте, а затем она уехала в Пензу. 27 июля Надежда написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришел ответ: "Какие предложения?" Она заподозрила, что телефон рэпера находится в руках Кохал, и решила прекратить переписку.

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