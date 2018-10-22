Любовница Петросяна рассказала о своей беременности

Любовница комика Евгения Петросяна, который сейчас находится в бракоразводном процессе со своей супругой Еленой Степаненко, опровергла слухи о своей беременности. Татьяна Брухунова заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Также информацию опроверг адвокат комика Сергей Жорин. Об этом сообщает "СтарХит".

"Информация о моей беременности не соответствует действительности", – говорит Брухунова.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, у 29-летней любовницы известного российского юмориста Евгения Петросяна - Татьяны Брухуновой - обнаружилась элитная недвижимость в центре Москвы. Согласно документам, 20 апреля 2016 года Татьяна Брухунова купила квартиру в центре Москвы, на улице Лесной, площадью 77,5 кв. м.