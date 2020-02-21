Российский эстрадный певец, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев 21 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 63 года. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, почему Расторгуева называют "любимым артистом Путина" и как он высказывался в адрес Украины.

Николай Расторгуев Pinterest

Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в семье водителя Вячеслава Расторгуева и швеи Марии Калмыковой.

В 1989 году Расторгуев возглавил "Любэ", с момента создания этой группы продюсером Игорем Матвиенко, который вынашивал идею создания нового музыкального коллектива с национально-патриотическим уклоном.

Группа "Любэ" Pinterest

Музыкант также известен как "любимый артист Путина" – этот эпитет Николай Расторгуев получил после того, как в 2008 году журналисты увидели в автомобиле Владимира Путина диски с записями группы "Любэ".

Николай Расторгуев – народный артист России (2002), член партии "Единая Россия" с 2006 года, депутат Госдумы Федерального собрания России V созыва.

Как известно, 11 марта 2014 Расторгуев поддержал аннексию Крыма Россией, подписав коллективное обращение к российской общественности "Деятели культуры России – в поддержку позиции президента по Украине и Крыму".

Николай Расторгуев Pinterest

А в 2016 году российский певец и вовсе назвал украинцев зомбированными, обвинив в заговоре против России.

Комментируя коллег, занявших проукраинскую позицию, в эфире программы "Соль" на "Рен-ТВ" Расторгуев сказал: "Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые, что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество".

Музыкант заверил, что "с тех времен, когда все это началось", он не слышал на российском телевидении "каких-то высказываний таких об Украине, об украинцах – каких-то злобных, человеконенавистнических и так далее".

Николай Расторгуев Pinterest

"А там совершенно другая позиция: нас проклинают, клянут любыми словами всяческими, что мы, оказывается, самые крайние в этой всей истории. Такое ощущение заговора какого-то против страны, такого всеобщего заговора. Но я думаю, что наше дело правое, и победа будет за нами", – заявил Расторгуев.

В то же время артист признается, что ностальгирует по тем временам, когда собирал аншлаг во Дворце "Украина".

Также музыкант считает распад СССР "большой политической катастрофой". Кроме того, певец утверждает, что еще при первом президенте Независимой Украины "начали выходить книги с искаженной историей", что и стало началом подъема самосознания украинцев.

Николай Расторгуев Pinterest

"У меня в Украине живет товарищ, мы работали вместе в ВИА "Лейся, песня". И когда была дружба народов, он и его товарищи-музыканты гордились, что у них друг – солист "Любэ". Теперь его недолюбливают, потому что у него друг солист "Любэ". Как сказал наш руководитель, была большая катастрофа политическая – развал Советского Союза. Все занимались своими делами, а в Украине выходили учебники, еще при первом президенте, уже с искажением истории. И на этом воспитано целое поколение. Вот и результат", – заявил как-то музыкант в интервью.

Расторгуев считает, что снова Россия и Украина "не смогут сойтись", но отметил, что "в отдельной перспективе" это возможно.

Владимир Путин и Николай Расторгуев Pinterest

Как известно, Николай Расторгуев – фигурант базы украинского волонтерского центра "Миротворец", также он числится в перечне лиц Министерства культуры, которые создают угрозу национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская группа "Любэ", которая является самым любимым коллективом президента РФ Владимира Путина, сняла клип про Крымский мост и опозорилась в сети.

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