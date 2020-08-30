Лукашенко – 66: какие женщины окружали его за годы президентства

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в воскресенье, 30 августа отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет.

Личная жизнь "белорусского диктатора" – предмет активных обсуждений публики. За более, чем четверть века своего правления, он окружал себя разными женщинами: от манекенщиц и телеведущих, до врачей и политиков. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о пассиях Лукашенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Младше на 43 года: роман с моделью и главной красоткой Беларуси

Лукашенко и Мария Василевич UDF.BY

О романах Александра Лукашенко с главными красавицами Беларуси ходят легенды. Многие СМИ сообщают, что в настоящее время он встречается с 23-летней обладательницей титула "Мисс Беларусь" Марией Василевич, которая младше его на 43 года. Девушка часто сопровождает Лукашенко на официальных мероприятиях, что только подогревает слухи.

Пассия Лукашенко Мария Василевич Instagram Марии Василевич

О том, что известно о Марии Василевич и как она закрутила роман с президентом Беларуси – читайте в материале OBOZREVATEL.

С кем встречался Лукашенко до Василевич

В 2014 году в сети появились слухи о романе Лукашенко с сотрудницей белорусского МИД Дарьей Шманай. Она сопровождала его на официальных мероприятиях на протяжении более трех лет, однако свои отношения с президентом не комментировала. На момент их вероятной связи Дарье было 20 лет.

Протеже Лукашенко Дарья Шманай Вконтакте Дарьи Шманай

Читайте также на OBOZREVATEL материал обо всех известных любовницах Александра Лукашенко.

При этом сам Александр Лукашенко однажды намекнул на то, что связь между ними все-таки была. Так, в интервью Ксении Собчак для телеканала "Дождь" Лукашенко сам проговорился об их связи:

"Что касается Дашки, о которой вот речь шла, так я ее уже 2 года знаю, познакомились, когда ей было 18. Она работает, очень приличная девушка! Если бы у меня такая была девушка, ну слушай, это… это выше крыши".

Когда журналистка поинтересовалась, не планирует ли Лукашенко разводиться со своей законной женой Галиной, он ответил, что такого разговора никто никогда не заводил, "в том числе Даша, о которой вы говорите, не заводила этого разговора".

Лукашенко и Шманай на хоккейном матче Скриншот видео (YouTube)

Роман с личным врачем: кто подарил Лукашенко любимого сына

Александр Лукашенко имел длительные отношения со своим личным врачем Ириной Абельской. По некоторым данным, их интимная связь продолжалась более 10 лет. Абельская также считается матерью любимого сына Лукашенко Николая (родился в 2004 году), хотя сама она никак не комментирует эти данные. В сети также невозможно найти ни единой совместной фотографии Коли Лукашенко с матерью.

Читайте подробнее об Ирине Абельской в материале OBOZREVATEL.

Сейчас является главврачом в больнице Управления делами президента. На время знакомства с президентом она была эндокринологом в 9-й республиканской клинической больницы. На тот момент ей было 29 лет.

Ирина Абельская и Александр Лукашенко Коллаж

В 2001 году фаворитка Лукашенко стала главврачом в больнице Управления делами президента, а ее мать, Людмила Постоялко, тогда была назначена министром здравоохранения.

Что известно об официальной жене Лукашенко

Несмотря на то, что о молодых любовницах Лукашенко ходят целые легенды, президент Беларуси уже почти 40 лет пребывает в официальном браке. Его супруге – Галине Родионовне Лукашенко (в девичестве Желнерович. – Ред.) – 65 лет. У пары есть двое взрослых сыновей – Виктор (1975 г.) и Дмитрий (1980 г.).

По данным белорусских СМИ, Лукашенко и Желнеровичуже много лет не живут вместе, однако официально их брак не был расторгнут. Они поженились в 1975 году, когда молодоженам было по 19 лет.

Галина Желнерович, законная жена Александра Лукашенко Комсомольская правда

До 1994 года они жили в деревне Рыжковичи. Галина работала воспитательницей в детском саду. Когда Лукашенко стал президентом Беларуси и переехал в Минск, она отказалась следовать за ним. На вопрос, почему живет отдельно от мужа, говорила: "Я сама выбрала такую жизнь". Мужа на мероприятиях не сопровождает и видится с ним крайне редко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко изменил дату своего рождения. Так, в открытых источниках в сети (в частности, в белорусской, украинской и российской версиях "Википедии") указана дата рождения 30 августа, однако на официальном сайте президента Беларуси его днем рождения указано 31 августа.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!