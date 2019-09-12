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12 сентября • обновлено в 08:45
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"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на критику сети из-за фото с популярным в РФ певцом Мишей Мавриным.

Поклонники артистки предположили, что музыканты записали дуэт и отметили, что Лорак следовало спеть не с Мавриным, а с Лазаревым. Фото певица разместила на своей странице в Instagram.

"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Лучше с Лазаревым", "Опустилась уже до дуэтом с ноунеймами", "На этот отвратительный дуэт песню нашли, а чтобы спеть с Лазаревым так нет", "Ну да, лучше записать по сто дуэтов, чем один с Лазаревым", - пишут в сети.

"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной
"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной
"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной
"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной
"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.

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Персона
Ани Лорак
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