"Лучше с Лазаревым": Лорак взбудоражила сеть фото с мужчиной

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на критику сети из-за фото с популярным в РФ певцом Мишей Мавриным.

Поклонники артистки предположили, что музыканты записали дуэт и отметили, что Лорак следовало спеть не с Мавриным, а с Лазаревым. Фото певица разместила на своей странице в Instagram.

"Лучше с Лазаревым", "Опустилась уже до дуэтом с ноунеймами", "На этот отвратительный дуэт песню нашли, а чтобы спеть с Лазаревым так нет", "Ну да, лучше записать по сто дуэтов, чем один с Лазаревым", - пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак опубликовала снимки, на которых позировала в одежде своего молодого бойфренда.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!