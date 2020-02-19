Лолита принимала наркотики и лежала в психушке – муж

Муж певицы Лолиты, фитнес-тренер Дмитрий Иванов заявил, что артистка принимала наркотики и лежала в психиатрической клинике.

Такое заявление мужчина сделал на своей странице в Instagram, опубликовав откровенный пост.

Дмитрий Иванов и Лолита КП

В частности, Иванов отреагировал на слова адвоката Лолиты Сергея Жорина, который сообщил, что Дмитрий травил певицу опасными БАДами.

"Сережа, успокойся! Понятно, что трудно отказаться от таких легких денег, найдя такого "сладкого" клиента. Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить/курить/неправильно питаться и, главное, работать на износ на шестом десятке? Но "звездный" статус неприкасаем... Бог всем судья. В погоне за пиаром, делая лживые заявления, ты забыл, что представляешь закон! Теперь я понимаю, за что тебя хотели лишить адвокатского статуса. Ладно, когда тебе из-за меркантильных интересов плевать на насмешки над тобой в профессиональной среде, но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?" – пишет Иванов.

Лолита и Дмитрий Иванов Starhit

Также Дмитрий заявил, что начал понимать бывшего мужа звезды Александра Цекало:

"Теперь я начинаю понимать, почему Александр Цекало не давал никаких интервью – он хотел как можно скорее забыть о браке с Лолитой и всем, что с ним связано. В моем случае все хорошее, что было за эти 10 лет, перечеркнуто этим ужасным финалом: этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило".

Лолита и Дмитрий Иванов Hello!

Кроме того, Иванов сообщил, что в последний раз комментирует брак и развод с Лолитой:

"Уважаемые подписчики, СМИ и все неравнодушные к нашему с Лолитой разводу! Это мое последнее официальное заявление. Прошу впредь оставить меня в покое, не приглашать на передачи, не просить официальных комментариев и не задавать лишних вопросов. Впервые за четыре месяца (а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс) у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем!"

Лолита и Дмитрий Иванов Cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!