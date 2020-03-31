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31 марта • обновлено в 20:19
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Лолита ошарашила скандальным заявлением

1.3т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

Об этом артистка сказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лолита

Лолита

"Россия не развязывала войну. А разве сейчас идет война? Вот я про нее не знаю. Люди говорили мне на Донбассе, что хотят только в Россию, не хотят возвращаться в Украину. Когда была во Львове на кладбище на похоронах Кузьмы, я видела могилы ребят, 18-19 лет, и не знаю, где они погибли. Я не знаю, кто пришел первым и начал воевать первым. Я очевидец могил, я не очевидец событий. Я на Донбассе не видела войны и оружия, я видела только убитый асфальт", - заявила Лолита.

"А разве идет война?" Лолита ошарашила скандальным заявлением

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская резко высказалась о своем пятом муже Дмитрие Иванове. Певица призналась, что их брак был ошибкой.

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Автор
Мария Дидык
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