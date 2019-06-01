Лобода взбудоражила сеть "беременным" фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поразила поклонников откровенным фото.

В Международный день детей она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует на одном из последних месяцев беременности.

"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", – подписала певица под снимком, вызвав ажиотаж.

В комментариях многие написали, что она очень смелая, раз выкладывает такие фото. Одним из первый на этот кадр отреагировал российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

"Свет, ну ты смелая! Такое фото. Я даже не сразу понял, чьи руки, чьи ноги и чей живот", – написал Галкин.

"Не успеете оглянуться, как она замуж убежит", "Тильда Тилевна", "Какие руки страшные, пипец", "А что с руками? Вены какие", "Здоровья малышке", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Светлана Лобода и дочь Тильда Instagram @lobodaofficial

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.

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