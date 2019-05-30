Лобода подогрела слухи об интрижке с известным шоуменом: страстный поцелуй попал на видео

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, на камеру поцеловалась с женатым российским шоуменом и артистом Александром Реввой (известен также под псевдонимом Артур Пирожков).

Соответствующий ролик с телеканала "Интер" она опубликовала на своей странице в Instagram, что вызвало ажиотаж среди поклонников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Эта любовь" будет скоро в вашем городе – Нижний Новгород. И огромный стадион будет реветь и танцевать под наши треки. Мы так этого ждём! 16 июля", – написала артистка.

Лобода и Ревва - поцелуй кадр из видео

Ролик с Реввой является фрагментом ее выступления, однако это не помешало фанатам тут же накинуться с обсуждениями.

"Видеть бы ваш дуэт снова", "Любовь с первого взгляда", "А Линдеманн?", "Кое-кто ревновать будет", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Лободузаподозрили в романе с Реввой, который записал ролик, где зачитывает строчки из ее трека. Это и дало многим повод думать, будто артистов объединяет не только дружба и шоу-бизнес.

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