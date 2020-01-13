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13 января • обновлено в 10:28
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Литвинова продемонстрировала травмы после ДТП. Видео

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Российская актриса театра и кино Рената Литвинова, которую в день ее рождения 12 января сбил автомобиль, показала травмированную ногу.

Так, артистку сняла Ксения Собчак на ее празднике в ресторане, который она провела вечером после инцидента. Соответствующее видео телеведущая опубликовала в личных Instagram-сторис (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: instagram/renatalitvinovaofficiall

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На ролике можно рассмотреть, что нога Литвиновой покрытая огромными синяками. Она пришла на празднование своего дня рождения в коротком черном платье. Однако отметим, что актриса, несмотря на травмы, находилась в прекрасном расположении духа. Рената общалась с друзьями, а также позировала с ними для фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская актриса Елена Яковлева рассказала о том, как пострадала на одном из одесских пляжей.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Рената Литвинова
Место
Россия
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