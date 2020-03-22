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22 марта • обновлено в 13:20
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Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг

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Брат 41-летней российской певицы Дианы Гурцкой показал фото слепой артистки без очков. В сети позитивно отреагировали на неожиданный снимок.

На фото Диана запечатлена без привычного аксессуара, а ее лицо прикрывает украшение в восточном стиле. Снимок Роберт разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг

"Очень красиво! Диана красавица! Стильное фото!", "Настоящая царица, просто божественная", "Шикарное фото. На этом фото Дианы такая нежная, женственная, кроткая и очень красивая", - пишут в сети.

Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг
Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг
Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг
Лицо слепой Гурцкой без очков впервые показали в сети: у поклонников восторг

Как сообщал OBOZREVATEL, Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

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Автор
Мария Дидык
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