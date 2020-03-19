Лине Костенко – 90: лучшие стихи и цитаты поэтессы о любви

Украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Костенко 19 марта отмечает свой день рождения. Так, Лине Васильевне исполняется 90 лет.

К юбилею легенды украинской поэзии OBOZREVATEL публикует лучшие стихи и цитаты Лины Костенко о любви.

Лина Костенко volyn.com.ua

Розкажу тобі думку таємну...

Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, –

на сьогодні, на завтра, назавжди! –

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти – окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік.

***

І що цікаво – серце у колібрі майже втричі більше, ніж шлунок. От якби так у людей.

І як тепер тебе забути?

І як тепер тебе забути?

Душа до краю добрела.

Такої дивної отрути

я ще ніколи не пила

Такої чистої печалі,

Такої спраглої жаги,

Такого зойку у мовчанні,

Такого сяйва навкруги.

Такої зоряної тиші.

Такого безміру в добі!..

Це, може, навіть і не вірші,

А квіти, кинуті тобі.

***

Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти.

Шкода, що в жінках так швидко вмирає Ассоль.

18-летняя Лина Костенко, 1948 год wikipedia.org

Моя любове! Я перед тобою

Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

Лиш не зроби слухняною рабою,

не ошукай і крил не обітни!

Не допусти, щоб світ зійшовся клином,

і не присни, для чого я живу.

Даруй мені над шляхом тополиним

важкого сонця древню булаву.

Не дай мені заплутатись в дрібницях,

не розміняй на спотички доріг,

бо кості перевернуться в гробницях

гірких і гордих прадідів моїх.

І в них було кохання, як у мене,

і від любові тьмарився їм світ.

І їх жінки хапали за стремена,

та що поробиш,– тільки до воріт.

А там, а там... Жорстокий клекіт бою

і дзвін мечів до третьої весни...

Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

***

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

Я всіх люблю, аби не заважали.

Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором'язлива.

Лина Костенко donpress.com

Світлий сонет

Як пощастило дівчині в сімнадцять,

в сімнадцять гарних, неповторних літ!

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.

Вона ридає, але все як слід.

Вона росте ще, завтра буде вищенька.

Але печаль приходить завчасу.

Це ще не сльози – це квітуча вишенька,

що на світанку струшує росу.

Вона в житті зіткнулась з неприємістю:

хлопчина їй не відповів взаємністю.

І то чому: бо любить іншу дівчину,

а вірність має душу неподільчиву.

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.

Як пощастило дівчинці в сімнадцять!

***

Важко любити розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах.

Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

Недумано, негадано

Недумано, негадано

забігла в глухомань,

де сосни пахнуть ладаном

в кадильницях світань.

Де вечір пахне м'ятою,

аж холодно джмелю.

А я тебе,

а я тебе,

а я тебе

люблю!

Ловлю твоє проміння

крізь музику беріз.

Люблю до оніміння,

до стогону, до сліз.

Без коньяку й шампана,

і вже без вороття, –

я п'яна, п'яна, п'яна

на все своє життя!

***

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

Очима ти сказав мені: люблю…

Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю

несказане лишилось несказанним.

Життя ішло, минуло той перон,

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів написано пером.

Несказане лишилось несказанним.

Світали ночі, вечоріли дні.

Не раз хитнула доля терезами.

Слова як сонце сходили в мені.

Несказане лишилось несказанним.

***

Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.

Лина Костенко в 2006 году wikimedia.org

Не говори печальними очима...

Не говори печальними очима

те, що не можуть вимовить слова.

Так виникає ніжність самочинна.

Так виникає тиша грозова.

Чи ти мій сон, чи ти моя уява,

чи просто чорна магія чола...

Яка між нами райдуга стояла!

Яка між нами прірва пролягла!

***

Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.

Дай хоч на мить забути слово – "мушу", це перше слово з букваря дорослих.

І не дивуй, що я прийду зненацька

... І не дивуй, що я прийду зненацька.

Мені ще ж побороти переляк.

На штурм Бастилій – просто. На Сенатську.

А от до тебе – я не знаю як.

Вже одпручалась гордістю і смутком,

одборонилась даллю, як щитом.

Як довго йшла до тебе, як нехутко,

і скільки ще і сумнівів, і втом!

Прийми мою понівечену душу,

збагни й пробач мій безнемірний острах.

Дай хоч на мить забути слово – "мушу",

це перше слово з букваря дорослих.

Мені без тебе сумно серед людства.

Вже людству не до себе й не до нас.

А дика груша світиться як люстра.

І чутно гомін тополиних трас...

Ранее основатель Фонда "Родная страна" Николай Томенко на своей странице в Facebook предложил всем ценителям творчества Лины Костенко принять участие в акции, приуроченной к знаковому юбилею выдающейся украинском.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская поддержала партию Святослава Вакарчука "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

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