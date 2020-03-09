Линдеманн отличился дерзкой выходкой в Чернобыле, нарушив запреты Зоны отчуждения

Фронтмен немецкой рок-группы группы Rammstein Тилль Линдеманн отличился дерзкой выходкой в Чернобыльской зоне отчуждения.

Так, артист "прокатился" на каруселях в парке аттракционов города Припять, несмотря на строгий запрет прикасаться к предметам в Зоне отчуждения. Снимки Тилль разместил на личной странице в Instagram (смотрите также видео в конце новости).

Линдеманн в Чернобыле Instagram @till_lindemann_official

Отметим, согласно правил посещения Чернобыльской зоны, туристам запрещено контактировать с предметами инфраструктуры и быта, в частности, существует и запрет относительно парка аттракционов в Припяти из-за серьезно повышенного радиационного фона.

Линдеманн в Чернобыле Instagram @till_lindemann_official

Напомним, Тилль Линдеманн 6 марта дал концерт в Киеве. Смотрите на OBOZREVATEL эксклюзивные фото и видео с выступления скандального артиста.

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Концерт Тилля Линдеманна в Киеве

Видео с концерта Тилля Линдеманна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Линдеманн также был замечен в одном из киевских ресторанов. Видео с артистом было опубликовано в сети одним из пользователей.

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