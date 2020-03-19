Лина Костенко: что известно о ее мужчинах и кто покорил сердце навсегда

19 марта знаменитая украинская писательница и поэтесса Лина Костенко отмечает 90-летний юбилей.

Ко дню рождения легенды украинской поэзии OBOZREVATEL рассказывает о том, какие мужчины присутствовали в жизни Лины Костенко и кто из них покорил сердце поэтессы навсегда.

Лина Костенко inform-ua.info

Мужья Лины Костенко

Первым мужем Лины Костенко был польский писатель Ежи-Ян Пахлевский, ее однокурсник во время обучения в Московском литературном институте Горького. Брак просуществовал недолго, поскольку мэтры не сошлись характерами.

Когда Лине Костенко было 28 лет, она стала встречаться с писателем и переводчиком Аркадием Добровольским, который был старше ее на 20 лет.

Первый муж Лины Костенко Ежи-Ян Пахлевский wikimedia.org

Вторым мужем Лины Костенко стал директор киностудии имени Довженко Василий Цвиркунов. Он был инвалидом без ноги, тяжело раненным на фронте. Они познакомились в 1963 году.

Ей было 33, ему – 46; у нее были дочь и Аркадий Добровольский. У него – семья, жена и дети. К тому же к Добровольскому вернулась жена Елена с 9-летним сыном. Все колебались, к какому берегу пристать? Вопреки неистовому осуждению общества, Костенко и Цвиркунов были вместе 25 лет – до самой смерти Василия в 2012 году.

Грішниця я. Полюбила чужого. Долі моєї пекуча жого! Буде гроза! Потім буде тиша. Жінка твоя. Але я твоїша.

Лина Костенко и ее второй муж Василий Цвиркунов kp.ua

Другие мужчины в жизни Лины Костенко

По слухам, еще одним поклонником Лины Костенко был талантливый украинский поэт Василий Симоненко. Поговаривали, что у них был роман.

"Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хотя Лина старше его на пять лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина", – вспоминал поэт Николай Сом, который жил с Симоненко в одной комнате в общежитии.

Сама поэтесса предполагаемый роман с Симоненко никогда не комментировала, поэтому можно лишь догадываться об ее истинных чувствах к знаменитому поэту.

Василий Симоненко culture.ck-oda.gov.ua

А украинский поэт Дмитрий Павлычко, которому сейчас 90 лет, как-то признался, что до сих пор хранит коробку спичек, которые купил для Лины Костенко еще в 50-х годах, чтобы прикурить ей сигарету.

"Она тогда курила. Приехала однажды из Москвы ко мне в гости во Львов, и я ей те спички купил. Не очень одобрял, но она была экстравагантная. Я до сих пор берегу их, хотя Лина Васильевна отреклась от многих своих друзей", – рассказал поэт.

Дети Лины Костенко

В первом браке Лины Костенко, 18 сентября 1956 года родилась ее дочь Оксана Пахлевская, профессор, писательница, заведующая кафедрой украинистики в Римском университете Ла Сапьенца.

Во втором браке поэтессы, 28 мая 1969 года родился сын Василий Цвиркунов-младший. Он работает программистом и живет с семьей в США.

Дочь Лины Костенко Оксана Пахлевская radiosvoboda.org

Из книги В. Брюховецкого "Лина Костенко" besplatka.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал лучшие стихи и цитаты Лины Костенко о любви.

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