Все-таки рак? Звезда "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию

Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

"Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", — написали в Телеграм-канале Mash.

Заворотнюк КП

"В Европе звезда “Моей прекрасной няни” проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало", — добавили в СМИ.

Кроме того, утром 13 сентября стало известно, что Заворотнюк не пришла на открытие магазина собственной дочери Анны, что может служить подтверждением достоверности информации о госпитализации.

23-летняя Анна Заворотнюк-Стрюкова в прошлом году закончила учебу в Америке и запустила собственную линию одежды. Несколько дней назад девушка открыла свой шоурум.

По словам Заворотнюк-младшей, это событие стало для нее настоящим праздником. Однако, знаменитая мама, которая всячески поддерживала начинание дочери, на открытии так и не появилась.

Как писал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!