"Летает на крыльях": MONATIK рассказал об отношениях Кароль и Балана

Украинский мультиартист, судья девятого сезона шоу "Голос країни" MONATIK (Дмитрий Монатик) рассказал об отношениях его коллег Тины Кароль и Дана Балана.

Так, подробностями он поделился с ведущей программы "Світське життя" Катей Осадчей. "Мне очень интересно наблюдать за их отношениями. Я не знаю, что между ними происходит, но одно могу сказать: Дан принес многое в это шоу и мне кажется, что Тина по-другому себя показывает. Она такая веселая на этот раз, как на крыльях", — отметил Дмитрий (видео смотрите ниже).

Дан Балан и Тина Кароль Фото: viva.ua

Также MONATIK добавил, что он всегда за то, чтобы люди были счастливы. И он доволен тем, что у Кароль и Балана хорошее и веселое общение.

"Меня радует то, что у них классное настроение, они хорошо танцуют. Нам всегда интересно и весело наблюдать за ними, и их диалогами. Мы с Потапом раскинем уши и такие: "Так, что этот Дан Балан сейчас снова подкинет Тине", — подытожил певец.

Дан Балан, Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Потап Фото: ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, популярному певцу Дану Балану (Dan Balan), который в этом году занял место четвертого тренера "Голосу країни-9", приписывают романтические отношения с коллегой по проекту, поп-дивой Тиной Кароль.

Артист практически в каждом эфире "Голоса" оказывает Кароль неоднозначные знаки внимания, чем провоцирует слухи о романе.

Во время финальных вокальных "боев" в 9 выпуске шоу Тина и Данстанцевали свой первый романтический танец.

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