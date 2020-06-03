Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном топе с глубоким декольте и мини-юбке.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Никитюк. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарно выглядите! Восхищаюсь", "Какая красотка", "Богиня", "Секси", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила шикарную фигуру.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!