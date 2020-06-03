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4 июня • обновлено в 03:17
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Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото

1.4т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном топе с глубоким декольте и мини-юбке.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Никитюк. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарно выглядите! Восхищаюсь", "Какая красотка", "Богиня", "Секси", – написали люди.

Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото
Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото
Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото
Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Леся Никитюк в пикантной фотосессии

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Леся Никитюк в откровенном купальнике

Фото: instagram/lesia_nikituk

Соблазнительная Леся Никитюк

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила шикарную фигуру.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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