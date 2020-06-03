Леся Никитюк засветила грудь в сексуальном наряде: горячее фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном топе с глубоким декольте и мини-юбке.
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Никитюк. Они засыпали ее комплиментами.
"Шикарно выглядите! Восхищаюсь", "Какая красотка", "Богиня", "Секси", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Леся Никитюк в пикантной фотосессии
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в откровенном купальнике
Фото: instagram/lesia_nikituk
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила шикарную фигуру.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!