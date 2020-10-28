Леся Никитюк рассказала, благодаря кому попала в шоу-бизнес

Украинская ведущая Леся Никитюк призналась, благодаря кому стала такой популярной, и кто мотивировал ее покорить шоу-бизнес.

По ее словам, в 2012 году она встретила певца EL Кравчука, слова которого круто изменили ее жизнь. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"2012 год. Центр Киева. Корпоратив. Я тогда выступала с монологом Снегурочки, но это была политизированная Снегурочка – я копировала одну известную личность. У меня был костюм, который мы с мамой купили на хмельницком базаре, переделали его, прицепили брошку, надели гольфы", – вспомнила Леся во время съемок шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

После выступления звезда вышла на сцену, где стоял EL Кравчук.

"Он спросил, откуда этот прекрасный костюм. Я рассказала, что мы с мамой сшили его сами, и он ответил: "Ты будешь настоящим артистом. Потому что только истинная звезда может придумывать себе имидж, шить костюмы и делать все сама!"", – рассказала ведущая.

Неожиданный комплимент от артиста круто изменил жизнь Никитюк – она действительно стала настоящей звездой.

"Можно сказать, что я стала известной благодаря EL Кравчуку, ведь его слова очень меня мотивировали", – подчеркнула Леся.

Десятый, юбилейный сезон "Хто зверху?" – каждый четверг в 19:00 на Новом канале. А тревел-проект Леси Никитюк "Le Маршрутка" – каждый понедельник в 18:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские телеведущие Ольга Фреймут и Леся Никитюк вместе выступили в девятом выпуске шоу "Танці з зірками" и вызвали волну критики в сети.