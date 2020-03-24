Легендарный Джаред Лето внезапно позвонил популярным в Украине звездам: опубликованы видео разговоров

Популярный американский актер и музыкант Джаред Лето провел совместную онлайн-трансляцию в Instagram вместе с украинскими телеведущими Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым. А также российской блогершей Анастасией Ивлеевой.

Соответствующие видео в своей соцсети опубликовал Бедняков. Он также прокомментировал, что это было очень эмоционально (чтобы просмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

Джаред Лето и Андрей Бедняков Скриншот с видео

"У меня истерика. Это было очень эмоционально", – написал Бедняков.

Леся Никитюк, Анастасия Ивлееа и Джаред Лето Скриншот с видео

К слову, отметим, что в опубликованных фрагментах можно услышать, как Никитюк пыталась на английском сказать, что очень сильно любит Джареда. А Бедняков поблагодарил артиста за то, что тот поговорил с Лесей – ведь она его большой фанат.

Что касается Ивлеевой, то она в прямом эфире сделала несколько фото с Джаредом Лето. После чего голливудская звезда пожелал ей "беречь себя и оставаться дома".

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее Джаред Лето порадовал киевлян и гостей украинской столицы внезапным выступлением на улице.

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