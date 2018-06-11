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Легендарный актер жестко обматерил Трампа в прямом эфире

1.4тЧитать новость на украинском

Легендарный американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.

Так, прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, Де Ниро дважды выругался на президента Америки.

"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Нечего больше делать с Трампом. Только Fuck Trump", - сказал Де Ниро.

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Отметим, что зал встретил слова Роберта бурными аплодисментами, собравшиеся зрители даже встали со своих мест.

Также примечательно, что канал CBS, который транслировал вручение премии, вырезал бранные слова де Ниро о Трампе. Однако они попали в Сеть благодаря бдительным юзерам.

Как известно, Роберт Де Ниро неоднократно выступал противпрезидентства Дональда Трампа. Порой его выпады в адрес политика оказывались крайне резкими. Так в октябре 2016 года актер жестко раскритиковал Трампа как кандидата в президенты, назвав его сопляком, свиньей и отбросом.

Персоны
Дональд ТрампРоберт Де Ниро
Место
США
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