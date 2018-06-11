Легендарный актер жестко обматерил Трампа в прямом эфире

Легендарный американский актер Роберт де Ниро выразил свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, обматерив его в прямом эфире во время премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall.

Так, прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, Де Ниро дважды выругался на президента Америки.

"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Нечего больше делать с Трампом. Только Fuck Trump", - сказал Де Ниро.

Отметим, что зал встретил слова Роберта бурными аплодисментами, собравшиеся зрители даже встали со своих мест.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM — Robbie Fox (@RobbieBarstool) June 11, 2018

Также примечательно, что канал CBS, который транслировал вручение премии, вырезал бранные слова де Ниро о Трампе. Однако они попали в Сеть благодаря бдительным юзерам.

Как известно, Роберт Де Ниро неоднократно выступал противпрезидентства Дональда Трампа. Порой его выпады в адрес политика оказывались крайне резкими. Так в октябре 2016 года актер жестко раскритиковал Трампа как кандидата в президенты, назвав его сопляком, свиньей и отбросом.