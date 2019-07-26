"Курила бычки и спала на вокзале!" Лолита раскрыла неприличные подробности жизни

Российская певица Лолита Милявская во времена бурной молодости подбирала бычки и заработала стоматит.

Такое признание она сделала в выпуске AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, Милявская рассказала о жутких реалиях жизни в Москве во времена, когда еще принимали бутылки за деньги. Этот был период, когда Лолита сошлась в фиктивном браке с другом брата.

"И на вокзале спала. Когда тебе негде, там какие-то друзья друзей говорят: "у нас есть подвал, там есть диван". Я с мужем, который был у меня на тот период. Ты спишь, а ночью на тебя прыгает крыса. Когда ты сдаешь бутылки, кстати было ох**енно, ты на это мог жить. Тогда я курила бычки и заработала стоматит. Это когда ты подбираешь бычки под лифтом, потом меня научили обжигать", – рассказала она.

Лолита Милявская скриншот

Лолита призналась, что какое-то время периодически жила у брата, когда переехала в Москву. Но он женился и попросил ее съехать. Так и начались скитания Милявской по подвалам друзей и вокзалам, пока она не купила грязную комнату в коммуналке "с крысами, мышами, шприцами, одним унитазом вонючим донельзя – такое г*вно оно в принципе никому не нужно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни.

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