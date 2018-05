Кто на каблуках: новая оптическая иллюзия озадачила сеть

В соцсети из-за оптической иллюзии набирает популярность фотография девушки, которая обнимает сидящего в кресле мужчину, хотя на первый взгляд может показаться будто все происходит с точностью до наоборот.

Впервые фото опубликовал в Twitter пользователь с ником Boom_likean808. Всего за несколько дней пост собрал более 90 тыс. лайков и десятки тысяч комментариев, в которых пользователи сети спорят о происходящем на фото.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE