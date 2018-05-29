Кто на каблуках: новая оптическая иллюзия озадачила сеть

В соцсети из-за оптической иллюзии набирает популярность фотография девушки, которая обнимает сидящего в кресле мужчину, хотя на первый взгляд может показаться будто все происходит с точностью до наоборот.

Впервые фото опубликовал в Twitter пользователь с ником Boom_likean808. Всего за несколько дней пост собрал более 90 тыс. лайков и десятки тысяч комментариев, в которых пользователи сети спорят о происходящем на фото.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 травня 2018 р.

На первый взгляд создается впечатление, что мужчина стоит в женской одежде и обнимает сидящую в кресле женщину.

"Мне одному показалось, что он он на каблуках?" - стали смеяться в комментариях фолловеры автора.

Посмеялись пользователи соцсети и над тем, как "на парне смотрятся узкие женские брюки".

За это время фотография собрала свыше 50 тыс. репостов, некоторые фолловеры автора признались, что так и не смогли разобрать, "кому какая принадлежит голова" и "кто из них на каблуках".

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