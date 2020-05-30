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30 мая • обновлено в 11:22
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Ксения Мишина станет главной героиней нового шоу "Холостячка"

1.6т
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Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками-2019" Ксения Мишина стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка".

Об этом 30-летняя артистка сообщила на личной странице в Instagram. Она также добавила, что верит – любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе.

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Фото: instagram/misha.k.ua

"Телеканал СТБ объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы – да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро", – заявила Мишина.

Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Сегодня состоялось пост-шоу 10 сезона романтического реалити Холостяк, во время которого рассказали важную для меня новость. @stbua объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро. P.S. Всю дополнительную информацию СТБ расскажет совсем скоро. А пока идет кастинг мужчин. На сайте @stbua можно заполнить анкету.

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Ксения Мишина
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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