Ксения Мишина станет главной героиней нового шоу "Холостячка"

Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками-2019" Ксения Мишина стала главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка".

Об этом 30-летняя артистка сообщила на личной странице в Instagram. Она также добавила, что верит – любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе.

Ксения Мишина Фото: instagram/misha.k.ua

"Телеканал СТБ объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы – да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро", – заявила Мишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

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