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5 ноября • обновлено в 05:22
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Ксении Собчак - 38: самые откровенные фото скандальной звезды

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5 ноября 2019 года 38 лет исполняется российской журналистке и политику Ксении Собчак. Она родилась в 1981 году.

Отец Ксении - Анатолий Собчак, мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы, мать Людмила Борисовна Нарусова - историк по образованию, сенатор. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Собчак.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

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В 1998 году девушка поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, на факультет международных отношений. 2000-й увенчался переездом в Москву и переводом в МГИМО. Ксения в 2002 году окончила бакалавриат, а в 2004-м с красным дипломом - магистратуру направления "политология". Собчак знает испанский, французский и английский языки.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Телевизионная биография Ксении Собчак стартовала в 2004 году. Тогда она в паре с Ксенией Бородиной становится вeдущей реалити-шоу "Дом-2".

Ксения Собчак

Ксения Собчак

gubdaily.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак

gubdaily.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак

gubdaily.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак

gubdaily.ru

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

Ксения Собчак

Ксения Собчак

ofigenno.com

В октябре 2017-го Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

gubdaily.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Собчак засветила глубокий вырез в дорогом прозрачном платье, но получила кучу критики от фанатов.

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Ксения Собчак
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