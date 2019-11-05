Ксении Собчак - 38: самые откровенные фото скандальной звезды

5 ноября 2019 года 38 лет исполняется российской журналистке и политику Ксении Собчак. Она родилась в 1981 году.

Отец Ксении - Анатолий Собчак, мэр Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 годы, мать Людмила Борисовна Нарусова - историк по образованию, сенатор. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Собчак.

Ксения Собчак

В 1998 году девушка поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, на факультет международных отношений. 2000-й увенчался переездом в Москву и переводом в МГИМО. Ксения в 2002 году окончила бакалавриат, а в 2004-м с красным дипломом - магистратуру направления "политология". Собчак знает испанский, французский и английский языки.

Ксения Собчак ofigenno.com

Ксения Собчак ofigenno.com

Ксения Собчак ofigenno.com

Ксения Собчак ofigenno.com

Телевизионная биография Ксении Собчак стартовала в 2004 году. Тогда она в паре с Ксенией Бородиной становится вeдущей реалити-шоу "Дом-2".

Ксения Собчак gubdaily.ru

Ксения Собчак gubdaily.ru

Ксения Собчак gubdaily.ru

Ксения Собчак gubdaily.ru

Ксения Собчак ofigenno.com

Ксения Собчак ofigenno.com

Ксения Собчак ofigenno.com

В октябре 2017-го Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Ксения Собчак gubdaily.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Собчак засветила глубокий вырез в дорогом прозрачном платье, но получила кучу критики от фанатов.

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