"Крым вернули, и Брэдли вернем": россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк

Жители Российской Федерации начали массово оскорблять американскую певицу Леди Гагу в социальной сети Instagram. Травля началась после того, как в СМИ сообщили, что артистка переехала в дом актера Брэдли Купера, который недавно развелся с моделью Ириной Шейк.

Россияне пишут певице, что та разбила семью и их соотечественница значительно лучше чем она. Кроме того, в комментариях отметилось множество звезд РФ.

Леди Гага и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Отметим, что после выхода фильма "Звезда родилась" Куперу и Леди Гаге начали приписывать роман. Их совместное выступление на кинопремии "Оскар" подогрело слухи, поскольку артисты практически постоянно были рядом, обнимались, держались за руки и нежно смотрели друг на друга.

Леди Гага и Брэдли Купер на церемонии "Оскар"

"Крым вернули, и Брэдли вернем!", "Гага, тебе пи*дец", "Гага, забирай Петросяна, он уже развелся", "Друзья, как по английски будет "Чужие губы тебя ласкают"? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте", "Ирине он все-равно не подходит. Она породистее и благороднее", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк, с которой он воспитывает дочь, расстались. Причиной разрыва одной из самых красивых пар Голливуда называют певицу Леди Гагу.

Позже СМИ сообщили, что пара рассталась из-за 78-летней матери Купера. У Ирины Шейк возникли напряженные отношения с Глорией Купер, которая вместе с сыном живет в его доме в Лос-Анджелесе.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!