Российский композитор Игорь Крутой опубликовал видео 25-летней давности, на котором танцевал с певицей Аллой Пугачевой.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. В нем Крутой появился с волосами на голове, а Пугачева в черном мини-платье. Отметим, что в кадре также можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой "Любовь, похожая на сон" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Игорь Крутой и Алла Пугачева Фото: novostivmire.com

Игорь Крутой и Алла Пугачева Скриншот с видео

"Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачевой "Не делайте мне больно, господа". Фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген). Но первой ее великолепно исполнила примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности", – написал Крутой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой слил в сеть живое выступление Аллы Пугачевой. Певица шокировала поклонников своим пением.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.