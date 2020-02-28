Российский композитор Игорь Крутой опубликовал видео 25-летней давности, на котором танцевал с певицей Аллой Пугачевой.
Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Instagram. В нем Крутой появился с волосами на голове, а Пугачева в черном мини-платье. Отметим, что в кадре также можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой "Любовь, похожая на сон" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Игорь Крутой и Алла Пугачева
Фото: novostivmire.com
Игорь Крутой и Алла Пугачева
Скриншот с видео
"Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачевой "Не делайте мне больно, господа". Фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген). Но первой ее великолепно исполнила примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности", – написал Крутой.
Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey "Не делайте мне больно, господа", фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой "Обоза" Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... "Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя..." #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой слил в сеть живое выступление Аллы Пугачевой. Певица шокировала поклонников своим пением.
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