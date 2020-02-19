Не россиянин: Крутой назвал главного претендента на Евровидение 2020 от РФ

Российский композитор Игорь Крутой назвал артиста, который, по его мнению, мог бы представить страну на песенном конкурсе Евровидение в 2020 году.

Так, он уточнил, что если говорить именно с позиции живого исполнения песни и прямого эфира, то от России можно было бы отправить на конкурс белорусского певца Тимофея Морозова, известного как Тима Белорусских. Об этом Крутой заявил в интервью изданию "СтарХит".

Тима Белорусских и Игорь Крутой

"Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских. Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение", – отметил композитор.

Тима Белорусских Фото: instagram/timabelorusskih

Также продюсер высказал мнение о тех кандидатах на участие в Евровидении, которые уже известны. В частности, об Ольге Бузовой, Юлии Зиверт и Федуке. По словам Крутого, "почти все" перечисленные артисты ему симпатичны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на международный песенный конкурс Евровидение-2020 от России может поехать украинец Александр Панайотов.

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