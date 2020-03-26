Кравец призналась, что устала от "Квартала": что произошло

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец призналась, что устала от тем, на которые они шутят в "Вечернем квартале".

Об этом артистка рассказала в интервью программе ЖВЛ на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Елена Кравец кадр из видео

Так, по словам Кравец, в "Женском квартале" она не устает, в отличие от "взрослого "Квартала", так как в "Женском" другой юмор и другие темы немного.

На вопрос журналистки, что утомляет актрису в "Вечернем квартале", Елена ответила:

"Сложно сказать. Наверное, уровень ответственности и планка, которую нужно держать. Может быть, темы шуток и области, о которых мы шутим, они сами по себе немного тяжелее".

Елена Кравец кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров "Вечернего квартала".

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