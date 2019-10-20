"На одном дыхании смотрела!" Кот и Мишина растрогали чувствительным выступлением на "Танцях з зірками"

Во время девятого эфира шоу "Танці з зірками" актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот растрогали зрителей нежным танцем.

Они исполнили венский вальс под композицию Элвиса Пресли "Oh My Love", который Ксения посвятила своему сыну. Видео разместили на официальной странице программы в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Евгений Кот и Ксения Мишина

Участники воплотили на сцене историю жизни актрисы, когда муж, отец ее ребенка ушел из семьи, и с помощью танца рассказали насколько важны семейные ценности. Отметим, что Екатерина Кухар назвала его самым чувственным в девятом сезоне.

Ксения Мишина с маленьким танцором Скриншот с видео

Ксения Мишина с маленьким танцором Скриншот с видео

Ксения Мишина с маленьким танцором Скриншот с видео

Евгений Кот и Ксения Мишина Скриншот с видео

Евгений Кот с маленьким танцором Скриншот с видео

В результате выступление оценили довольно высоким количеством баллов — 33.

"Вау, на одном дыхании смотрела! Какой нежный, красивый, воздушный и чувственный танец! Ксюша умничка", "Очень нежно, вдохновляет", "Мои фавориты! Так держать", "Как красиво и со смыслом", "Это было прекрасно. Лучший танец за сегодня, который вызвал эмоции", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг восьмого выпуска шоу "Танці з зірками", где в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Все подробности читайте здесь.

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