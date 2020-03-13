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13 марта • обновлено в 17:58
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Коронавирус у Тома Хенкса и эпилепсия у Лил Уэйна: какие звезды болеют опасными болезнями

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Известный американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.

Признание он сделал утром в четверг, 12 марта. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие еще артисты болеют серьезными и смертельно опасными заболеваниями.

Коронавирус у Тома Хенкса: какие звезды болеют опасными болезнями

Майкл Фокс

Актеру в 1991 году поставили диагноз – болезнь Паркинсона.

Майкл Фокс

Майкл Фокс

Шер

Шер страдает жесткой формой миалгического энцефаломиелита, более известного как синдром хронической усталости.

Шер

Шер

Тони Брэкстон

Певице еще в детстве диагностировали волчанку и синдром Шмидта. Эти заболевания часто имеют летальный исход.

Тони Брэкстон

Тони Брэкстон

Алек Болдуин

Актер страдает одним из самых страшных и трудно диагностируемых заболеваний – это болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз.

Алек Болдуин

Алек Болдуин

Морган Фриман

Актеру диагностировали фибромиалгию. Мужчина страдает от сильных болей в мышцах и костях.

Морган Фриман

Морган Фриман

Лил Уэйн

Знаменитый рэпер страдает от эпилепсии. Однажды у него случилось три приступа подряд, и он был госпитализирован.

Лил Уэйн

Лил Уэйн

Холли Бэрри

Актрисе диагностировали диабет в 23 года.

Холли Бэрри

Холли Бэрри

Анастейша

Певица страдает от болезни Крона, а также болела раком.

Анастейша

Анастейша

Джулия Робертс

Актриса страдает от тромбоцитопении − заболевания, при котором кровь плохо сворачивается и даже маленький порез может грозить сильным кровотечением.

Джулия Робертс

Джулия Робертс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился Главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика.

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Автор
Мария Дидык
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