Коронавирус у Тома Хенкса и эпилепсия у Лил Уэйна: какие звезды болеют опасными болезнями

Известный американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.
Признание он сделал утром в четверг, 12 марта. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие еще артисты болеют серьезными и смертельно опасными заболеваниями.
Майкл Фокс
Актеру в 1991 году поставили диагноз – болезнь Паркинсона.
Майкл Фокс
Шер
Шер страдает жесткой формой миалгического энцефаломиелита, более известного как синдром хронической усталости.
Шер
Тони Брэкстон
Певице еще в детстве диагностировали волчанку и синдром Шмидта. Эти заболевания часто имеют летальный исход.
Тони Брэкстон
Алек Болдуин
Актер страдает одним из самых страшных и трудно диагностируемых заболеваний – это болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз.
Алек Болдуин
Морган Фриман
Актеру диагностировали фибромиалгию. Мужчина страдает от сильных болей в мышцах и костях.
Морган Фриман
Лил Уэйн
Знаменитый рэпер страдает от эпилепсии. Однажды у него случилось три приступа подряд, и он был госпитализирован.
Лил Уэйн
Холли Бэрри
Актрисе диагностировали диабет в 23 года.
Холли Бэрри
Анастейша
Певица страдает от болезни Крона, а также болела раком.
Анастейша
Джулия Робертс
Актриса страдает от тромбоцитопении − заболевания, при котором кровь плохо сворачивается и даже маленький порез может грозить сильным кровотечением.
Джулия Робертс
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился Главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика.
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