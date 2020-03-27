Коронавирус у Линдеманна: стало известно где сейчас находится Лобода

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Украинская певица Светлана Лобода, которую подозревают в романе с музыкантом находится на самоизоляции.

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Певица остается дома вместе со своими детьми и их нянями, пишет "Комсомольская правда".

"Светлана вне опасности. Она самоизолировалась с первых дней пандемии, сидит дома со своими детьми и их нянями", - сообщили в окружении артистки.

Сама певица написала, что отменила все встречи, любые контакты и концерты.

"Еще до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты, уйдя в самоизоляцию с дочками и няней. И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга. Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста", - сообщила Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России диагностировали коронавирус у известного певца Льва Лещенко.

Спустя некоторое время с подозрением на коронавирус также был госпитализирован знаменитый композитор и исполнитель Игорь Николаев.

Выяснилось, что музыканты вместе посещали день рождение сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Незадолго до этого Лещенко побывал в Канаде, США и Франции. Кто еще мог подхватить коронавирус от Лещенко – читайте в материале OBOZREVATEL.

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