Главная Новости
27 марта • обновлено в 19:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Коронавирус у Линдеманна: стало известно где сейчас находится Лобода

3.1т
Читать материал на украинском

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Украинская певица Светлана Лобода, которую подозревают в романе с музыкантом находится на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Певица остается дома вместе со своими детьми и их нянями, пишет "Комсомольская правда".

Коронавирус у Линдеманна: стало известно где сейчас находится Лобода
"Светлана вне опасности. Она самоизолировалась с первых дней пандемии, сидит дома со своими детьми и их нянями", - сообщили в окружении артистки.

Сама певица написала, что отменила все встречи, любые контакты и концерты.

"Еще до объявления пандемии я отменила все встречи, выступления и любые контакты, уйдя в самоизоляцию с дочками и няней. И я призываю всех моих поклонников последовать моему примеру. Мы несем ответственность друг за друга. Это нужно понимать. Давайте беречь друг друга, пожалуйста", - сообщила Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
Персоны
Тилль Линдеманн Светлана Лобода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги