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25 мая • обновлено в 10:53
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Королевская семья строила заговор против Маркл: неожиданные подробности

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Меган Маркл убеждена, что королевская семья строила против нее заговор. Именно поэтому она убедила принца Гарри покинуть Великобританию.

Об этом в интервью Sunday Times Magazine рассказали друзья пары.

Меган Маркл

Меган Маркл

spletnik.ru

Так, сообщается, что Меган чувствовала враждебность от других членов королевской семьи.

"Я думаю, что она чувствовала себя посторонней с самого начала. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, и она хотела уйти. Из-за ощущение враждебности она буквально оказалась в изоляции, когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус незадолго до рождения сына", – рассказал в интервью один из собеседников.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

townandcountrymag.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри начали возвращать в британскую казну деньги, которые они потратили на ремонт Фрогмор-хауса. Это 2,4 млн фунтов стерлингов.

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Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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