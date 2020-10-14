Королева призналась, что любовница Тарзана планировала стать суррогатной матерью для пары
Муж Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) публично признался в измене
Его любовницей стала актриса Анастасия Шульженко, они встречались более 1,5 года
Певица рассказала, что Шульженко планировала стать суррогатной матерью для пары.
Российская певица Наташа Королева призналась, что любовница ее мужа Тарзана, актриса Анастасия Шульженко, планировала стать суррогатной матерью для пары.
В интервью для журнала "Караван историй" звезда заявила, что сама Шульженко предложила Тарзану выносить ребенка для семейной пары.
"Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана "Настя суррогат", – прокомментировала певица.
Также артистка рассказала, что долго думали над предложением Шульженко и решили с ней списаться.
"Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться", – вспомнила звезда.
Королева призналась, что они договорились о встрече с Шульженко в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.
Кроме того, певица отметила, что считает секс на стороне супруга не изменой, а "подставой". Она предположила, что ему что-то подсыпали в чай.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".